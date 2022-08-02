Минобороны: признание замглавы ГУР говорит о вовлеченности США в конфликт на Украине

Признание заместителя начальника военной разведки Украины Вадима Скибицкого о прямом согласовании с американцами каждой цели HIMARS доказывает прямую вовлеченность Соединенных Штатов в конфликт. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он рассказал, что военное ведомство «зафиксировало и учитывает на будущее» эти слова украинского генерала и считает их официальным признанием.

«Разглагольствуя перед британскими журналистами из The Telegraph, Скибицкий признался, что „перед запусками ракет между представителями разведслужб обеих стран идут консультации, которые позволяют Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если бы они были недовольны намеченной целью“. Все это неопровержимо доказывает, что Вашингтон, вопреки заявлениям Белого дома и Пентагона, напрямую вовлечен в конфликт на Украине», — заявил Конашенков. Его процитировало РИА «Новости».

По данным Министерства России, 29 июля в результате удара украинских сил из HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что обстрел СИЗО в Еленовке являлся умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики начали давать показания.