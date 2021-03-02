Россия обогнала США по поставкам газа в Европу

В прошлом году Россия поставила в страны Европы 22 миллиона тонн сжиженного природного газа и обогнала Соединенные Штаты на два миллиона тонн. Об этом заявил глава концерна Shell в России Седерик Кремерс.

«Это поставки СПГ в Европу. Обычно половина этих поставок приходится на США и Россию, но в 2020 году можно увидеть, что российский СПГ поставлялся в чуть больших объемах, чем американский. Это произошло впервые», — приводит ТАСС слова Кремерса.

Он подчеркнул, что Европа в 2020 году получила около 84 миллионов тонн импортного газа. 22 миллиона тонн из них — это российский газ, а 20 миллионов тонн — американский.

Как следует из презентации к его докладу, до 2040 года спрос на СПГ в Европе будет расти, а доля трубопроводного газа уменьшится из-за падения поставок из Норвегии и Северной Африки. По данным Кремерса, внутренняя добыча газа в Европе снизится, а объем поставок голубого топлива из России останется прежним.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что магистральный газопровод «Северный поток — 2» готов на 95%.