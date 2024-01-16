Важное 16 января 2024, 18:03 Россия полностью обеспечила свою продовольственную безопасность — Путин Путин: РФ обеспечила продовольственную безопасность по основным видам продукции РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность по главным видам продукции. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов субъектов страны.

Глава государства назвал ситуацию с продовольствием в России стабильной. По словам Путина, в 2023 году в РФ собрали рекордный за всю историю страны урожай зерновых — 156 миллионов тонн.

Реклама

В 2024 году прогнозируется урожай более 143 миллионов тонн без учета новых регионов, которые должны дать еще четыре миллиона, отметил президент. Глава государства назвал это очень хорошим показателем.

Россия продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продажам пшеницы на глобальных рынках, обратил внимание Путин.

«Наверное, люди, которые раньше работали в сельхозпроизводстве, такого даже и представить себе не могли, но это реалии сегодняшнего дня», — сказал президент.

Говоря о ситуации с продовольствием в России, глава государства вспомнил анекдот, который услышал накануне совещания.

«„У вас сыр с плесенью есть?“ „Нет, сосиски есть“. Слава богу, у нас сыр с голубой плесенью есть, это точно, а сосиски совершенно нужного нам высшего качества», — подытожил Путин.

Глава государства ранее отмечал, что за несколько лет Россия превратилась из импортера сельхозпродукции в ее экспортера. Президент заявил о гордости за достижения страны в сельском хозяйстве за последние 8-10 лет.