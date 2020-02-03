Россия объяснила удар Сирии по турецким военным

Военные Турции не уведомили российскую сторону о своих передвижениях по зоне деэскалации в Идлибе. Они попали под обстрел, который правительственные войска Сирии вели по террористам.

Турецкие подразделения находились в Идлибе в ночь со 2 на 3 февраля, уточнило агентство RNS со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«Подразделения <…> без уведомления российской стороны совершали передвижения <…> и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее населенного пункта Серакаб», — заметили в ведомстве.

Сейчас военные РФ держат связь с турецким командованием. Раненых эвакуировали на территорию Турции.

В Анкаре заявили, что при обстреле турецких позиций в Идлибе четверо военнослужащих ВС Турции были убиты. Еще девять пострадали и находятся в больницах. Огонь открыли войска Сирии, хотя местоположение военных предварительно согласовывалось. Турецкая сторона на него ответила.