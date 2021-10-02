Россия обеспечит Абхазию электричеством до устранения последствий аварии
Россия будет поставлять электроэнергию в Абхазию, где накануне вечером произошла авария на линии электропередач.
Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные абхазского предприятия «Черноморэнерго».
«Для выяснения причин и ликвидации аварии задействованы службы «Черноморэнерго», — привело агентство фрагмент заявления.
Повреждение на высоковольтной линии, произошедшее вечером в пятницу, 1 октября, оставило без света практически всю территорию Абхазии. Аварийное отключение ВЛ «Ачгуара». Для выяснения причин и ликвидации аварии задействованы соответствующие службы РУП «Черноморэнерго», сообщила пресс-служба компании.
Все обстоятельства аварии предстоит выяснить специалистам.
Под постом пресс-службы энергетической компании в Facebook жители Абхазии стали жаловаться на отсутствие света в их городах.