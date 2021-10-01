Города Абхазии остались без света
Повреждение на высоковольтной линии оставило без света практически всю территорию Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба РУП «Черноморэнерго».
«Произошло аварийное отключение ВЛ „Ачгуара“. Для выяснения причин и ликвидации аварии задействованы соответствующие службы РУП „Черноморэнерго“», — написала пресс-служба энергетической компании в Facebook.
Под постом жители Абхазии стали жаловаться, что в их городах отключили свет.
«Гагра тоже во тьме», — заявил один из пользователей.
«В Пицунде тоже света нет», — добавил другой.
Пока ремонтные работы на высоковольтной линии продолжаются. Все обстоятельства аварии предстоит выяснить специалистам.