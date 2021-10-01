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    01 октября 2021, 22:23

    Города Абхазии остались без света

    Дарья Бунякова

    Повреждение на высоковольтной линии оставило без света практически всю территорию Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба РУП «Черноморэнерго».

    Города Абхазии остались без света

    «Произошло аварийное отключение ВЛ „Ачгуара“. Для выяснения причин и ликвидации аварии задействованы соответствующие службы РУП „Черноморэнерго“», — написала пресс-служба энергетической компании в Facebook.

    Под постом жители Абхазии стали жаловаться, что в их городах отключили свет.

    «Гагра тоже во тьме», — заявил один из пользователей.

    «В Пицунде тоже света нет», — добавил другой.

    Пока ремонтные работы на высоковольтной линии продолжаются. Все обстоятельства аварии предстоит выяснить специалистам.