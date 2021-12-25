Россия никогда ни на кого не нападала первой, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Россия никогда первой ни на кого не нападала», — привел ТАСС слова Пескова. Информация о возможном нападении России на Украину, как подчеркнул пресс-секретарь президента, пустое и безосновательное нагнетание напряженности. Песков также отметил, что российская сторона ни для кого не представляет угрозы.

Несмотря на это, Песков отметил, что существует вероятность провокаций для оправдания подобных заявлений. Попытки решить украинский кризис силовым методом будут иметь серьезные последствия, предупредил пресс-секретарь президента.

Москва, как отметил Песков, прилагает все возможные усилия для урегулирования конфликта в Донбассе. Также российская сторона сохраняет приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.

Глава ДНР Денис Пушилин считает, что на Украину прибыл иностранный спецназ под видом военных инструкторов. По его словам, сейчас там около 10 тысяч военных, в том числе четыре тысячи — из США. Он отметил, что военные привезли с собой химическое оружие. Как именно его планируют использовать, пока не понятно.