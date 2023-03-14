Мир 14 марта 2023, 12:11 Россия никогда не относилась к другим странам свысока — Лавров Глава МИД Лавров: Россия никогда не дружила против кого-то РИА «Новости»

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Россия, в отличие от западных стран, никогда не дружила против кого-то и ни к кому не относилась свысока. Об этом на конгрессе Международного движения русофилов заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова привел ТАСС.

«Россия никогда не дружит против кого-то с кем-то. Мы не заставляем никого принимать ту или иную сторону в период нынешней ожесточенной гибридной войны», — отметил Лавров.

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Мировое большинство, добавил он, в том числе государства глобального Юга, способно самостоятельно сделать определенные выводы.

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Глава МИД отметил, что западная цивилизация в настоящее время одержима борьбой за ускользающее от нее господство на международной арене.

«В этом разница с тем, вот что превратился Запад, занятый своим величием и исключительностью», — подчеркнул Лавров.

Ранее глава дипломатического ведомства заявил, что западные страны долго ждали возможность вцепиться в Россию, в которой увидели значимого и самостоятельного игрока.