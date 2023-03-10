Мир 10 марта 2023, 14:40 Лавров уличил Запад в боязни России как сильного самостоятельного игрока Лавров: страны Запада искали повод, чтобы «вцепиться» в Россию РИА «Новости»

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Западные правительства только и ждали повода, чтобы «вцепиться» в Россию. Такое мнение озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он поделился видением геополитической обстановки в мире во время интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

«[Страны Запада] ждали предлога, чтобы вцепиться в Россию», — сказал Лавров.

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По его мнению, РФ пугает ряд стран увеличившейся значимостью и самостоятельностью. Он отметил, что у России на данный момент нет экономической мощи, сравнимой с Индией и Китаем. Однако РФ все же входит в список не менее сильных стран.

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«[Россия] имеет достаточно серьезные морально-политические позиции на международной арене», — добавил Лавров.

Также он назвал РФ защитницей интересов развивающихся стран. По его словам, позиция России по ключевым вопросам для этих государств всегда обуславливается стремлением к справедливости.