10 марта 2023, 14:40
Лавров уличил Запад в боязни России как сильного самостоятельного игрока
Лавров: страны Запада искали повод, чтобы «вцепиться» в Россию
Западные правительства только и ждали повода, чтобы «вцепиться» в Россию. Такое мнение озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он поделился видением геополитической обстановки в мире во время интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.
«[Страны Запада] ждали предлога, чтобы вцепиться в Россию», — сказал Лавров.
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По его мнению, РФ пугает ряд стран увеличившейся значимостью и самостоятельностью. Он отметил, что у России на данный момент нет экономической мощи, сравнимой с Индией и Китаем. Однако РФ все же входит в список не менее сильных стран.
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«[Россия] имеет достаточно серьезные морально-политические позиции на международной арене», — добавил Лавров.
Также он назвал РФ защитницей интересов развивающихся стран. По его словам, позиция России по ключевым вопросам для этих государств всегда обуславливается стремлением к справедливости.
Сергей Лавров
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