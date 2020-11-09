В российском подходе к нагорно-карабахскому конфликту нет силового решения проблемы. Кроме того, Москва не согласна с точкой зрения Анкары по сложившейся ситуации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы очень четко характеризовали наш подход к нагорно-карабахскому урегулированию, говоря о том, что мы не видим силового, военного решения этой проблемы. Как вы слышали, наверное, неоднократно, из Анкары звучали другие заявления на этот счет», — отметила Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Она еще раз подчеркнула, что Россия не поддерживает силовой способ урегулирования кризиса в Нагорном Карабахе. По словам Захаровой, Москва призывает конфликтующие стороны к прекращению огня.

Ранее ситуацию в Карабахе обсудили президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Они пообщались по телефону и договорились о сотрудничестве. Обострение конфликта Армении и Азербайджана в Карабахе произошло 27 сентября. Страны несколько раз объявляли о прекращении боевых действий, но каждый раз нарушали договоренности.