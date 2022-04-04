«Россия не стала терпеть дальнейшую угрозу». Зеленского обвинили в безответственности и отсутствии воли
Политолог Михайлов обвинил Зеленского в ситуации на Украине
Россия решилась на спецоперацию на Украине, потому что не стала дальше терпеть угрозу своей национальной безопасности, заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.
В беседе с «360» он отметил, что весь коллективный Запад, управляемый США, в принципе использовал Украину как таран против Российской Федерации.
«То что там весь народ Украины хотел в НАТО — это смешно. В Евросоюз — да, многие хотели. <…> Мы Майдан все помним, как это было, стремление в Евросоюз», — отметил Михайлов.
По его мнению, поэтому безответственно поступил президент Украины Владимир Зеленский. Он проявил абсолютную беспомощность и отсутствие воли, «чем подверг свою страну тому, что сейчас происходит», — пояснил политолог.
Россия не стала терпеть дальнейшую угрозу своей национальной безопасности и решила провести операцию
Евгений Михайлов
Политолог, специалист по межнациональным конфликтам
США и Великобритания я— главные выгодоприобретатели в нынешней ситуации на Украине, заявил офицер НАТО в отставке Хосе Антонио Алкайде. Главная причина затягивания конфликта, по его мнению, заключается в желании этих стран побольше заработать на нем, поставляя Украине оружие.