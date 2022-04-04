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    04 апреля 2022, 01:43

    «Россия не стала терпеть дальнейшую угрозу». Зеленского обвинили в безответственности и отсутствии воли

    Политолог Михайлов обвинил Зеленского в ситуации на Украине

    Андрей Васильев, Валерия Шафирко

    Россия решилась на спецоперацию на Украине, потому что не стала дальше терпеть угрозу своей национальной безопасности, заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

    В беседе с «360» он отметил, что весь коллективный Запад, управляемый США, в принципе использовал Украину как таран против Российской Федерации.

    «То что там весь народ Украины хотел в НАТО — это смешно. В Евросоюз — да, многие хотели. <…> Мы Майдан все помним, как это было, стремление в Евросоюз», — отметил Михайлов.

    По его мнению, поэтому безответственно поступил президент Украины Владимир Зеленский. Он проявил абсолютную беспомощность и отсутствие воли, «чем подверг свою страну тому, что сейчас происходит», — пояснил политолог.

    Россия не стала терпеть дальнейшую угрозу своей национальной безопасности и решила провести операцию

    Евгений Михайлов

    Политолог, специалист по межнациональным конфликтам

    США и Великобритания я— главные выгодоприобретатели в нынешней ситуации на Украине, заявил офицер НАТО в отставке Хосе Антонио Алкайде. Главная причина затягивания конфликта, по его мнению, заключается в желании этих стран побольше заработать на нем, поставляя Украине оружие.