США и Великобритания являются главными выгодоприобретателями в нынешней ситуации на Украине. Об этом телеканалу РЕН ТВ сообщил офицер НАТО в отставке Хосе Антонио Алкайде.

Главной причиной затягивания конфликта, по его мнению, является желание США и Великобритании побольше заработать на нем, поставляя оружие на Украину.

«Любой конфликт интересен политическим элитам, которые его финансируют. Эти события основаны на трех вещах: деньги, деньги и еще раз деньги. Это не я сказал, это слова Наполеона», — заявил военный.

По мнению Алкайде, нынешний президент Украины Владимир Зеленский каждый день демонстрирует, что действует по чужой указке, добиваясь определенных целей.

Также экс-офицер сообщил, что европейские политики рассматривают создание собственного оборонительного альянса.

«Насколько мне известно, европейские политики собираются создать что-то похожее на НАТО — армию Европы или систему оборону Европы. Не очень понятно, как будут выглядеть оборонительные союзы, но уверен точно, что Зеленский действует по указке», — заявил он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что идея вмешательства даже небольшой группы стран — членов альянса в ситуацию на Украине представляется ему крайне опасной.