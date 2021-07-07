Военные НАТО и партнеров альянса проводят учения в Черном море. Российская сторона не мешает отрабатывать маневры, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Мне ничего не известно о каких-либо помехах учениям Sea Breeze от действий России», — процитировало Кирби РИА «Новости».

Учения Sea Breeze стартовали в акватории Черного моря 28 июня. Отработка маневров продолжится по 10 июля. Всего в учениях задействованы пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля. Все люди и техника прибыли из 32 стран НАТО и партнеров альянса.

Одновременно с учениями авиация Черноморского флота России и Южного военного округа провела тренировочные полеты над морской акваторией. Пилоты тренировались наносить удары ракетами и бомбами по кораблям условного противника. В воздух поднимали многоцелевые истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что учения Sea Breezе преследуют цель дестабилизации у границ России, а также переброски оружия на Украину.