Россия не сможет запускать космические корабли к орбитальной станции КНР

Россия не сможет осуществлять со своей территории пуски космических кораблей к орбитальной станции КНР «Тяньгун». Об этом представитель Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC) Ян Югуан сообщил CGTN, передал «Интерфакс».

Китайский спикер заявил, что запуски пилотируемых и грузовых космических кораблей к их орбитальной станции с территории других стран в будущем возможны, но с Россией «есть сложности». По его словам, Россия не сможет отправлять свои корабли на орбитальную станцию «Тяньгун» из-за того, что территория РФ находится на очень высокой широте.

«Для стыковки к китайской космической станции у нас есть простое требование: широта, на которой расположена стартовая площадка, не должна находиться на широте выше 42 градусов. В этом сложность с Россией», — пояснил Югуан.

При этом другие страны смогут осуществлять пуски. Европейцы смогут запускать корабли с космодрома во Французской Гвиане. Япония и США тоже смогут полететь на «Тяньгун».

Россия в апреле 2021 года начала строительство собственной орбитальной станции. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил, что первый модуль подготовят к запуску к 2025 году.