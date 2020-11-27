Россия заговорила о собственной орбитальной станции. Пора прощаться с МКС?

РКК «Энергия» разрабатывает проект новой космической станции. Она будет состоять из трех или семи модулей, где разместится экипаж от двух до четырех космонавтов. Предполагается, что модули будут заменяемыми, а экипаж станет работать в вахтовом режиме. Планируется, что развертывать новый объект начнут в 2024 году.

МКС предрекли развал

Сроки эксплуатации действующей международной космической станции подходят к концу. Об этом заявил заместитель генерального директора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев на заседании Совета по космосу в РАН.

По его словам, после 2025 года количество поломок на станции станет критическим и дальнейшая эксплуатация МКС не оправдана.

«По оценкам РКК „Энергия“, дальнейшее финансирование, которое оценивают в 10−15 миллиардов рублей, слишком велики. Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций», — заявил Соловьев.

Окончательное решение о судьбе международного проекта будут принимать на уровне правительства на основании решений, которые предложат «Роскосмосу» предприятия отвечающие за работу станции. Кроме того потребуется обсуждение с иностранными партнерами по программе МКС.

«Ни о каком прекращении работы МКС после 2025 года речи не идет, так же как и не говорится о прекращении партнерских отношений», — подчеркнул Соловьев.

Срок эксплуатации станции заканчивается в 2024 году. Россия ведет переговоры о продлении этой даты до 2030 года.

Новая Российская орбитальная служебная станция (РОСС) сможет решать задачи дистанционного зондирования, связи, навигации, геологической разведки и космического туризма. По словам Соловьева, успех России в области космической деятельности зависит от создания таких орбитальных станций.

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«Роскосмос» уходит от ответственности

Заявление Владимира Соловьева, что станция исчерпала свой ресурс свидетельствует о том, что проект МКС подходит к концу. Этот человек создавал станцию и занимался ей все это время. Об этом «360» заявил член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

По его словам, главным успехом станции был ее международный характер и концентрация исключительно на национальной станции — это ошибка. В качестве примера он напомнил об американском проекте «Артемида» по созданию станции на орбите Луны и последующее освоение естественного спутника Земли. NASA приглашает туда всех своих партнеров. Но Россия от участия в проекте отказалась.

Я понимаю, что Россия не хочет участвовать в проекте на тех же правах, как Канада или Япония. <…> Но если мы хотим, чтобы нас взяли на ключевых ролях, то в этот проект мы должны что-то внести. Понятно, что мы не можем вложить столько же денег, сколько американцы. Но мы должны внести ключевую технологию. И она у нас есть Андрей Ионин член-корреспондент Российской академии космонавтики

Artemis 3 (с англ. «Артемида 3») — запланированный NASA на 2024 год полtт космического корабля «Орион» на ракете-носителе Space Launch System. Источник фото: NASA

Эксперт пояснил, что речь идет о транспортном энергетическом модуле с использованием ядерной энергии. Это недорогой способ доставлять тяжелые грузы в космос. Андрей Ионин подчеркнул, что по этому проекту Россия обгоняет весь мир, а наличие «Росатома» — мирового лидера по атомной энергии дает ей все шансы.

«Без наших компетенций использовать ядерную энергетику в космосе невозможно. Этому проекту уже много лет. Нам надо обозначить его, как наш вклад в лунный проект, который сейчас ведут американцы и нас возьмут на ключевые позиции. Да и любой другой проект по дальнему космосу», — подчеркнул он.

По словам эксперта, все упирается в нежелание «Роскосмоса» даже обсуждать этот проект. Ионин считает, что компания просто боится обязательств, которые ей придется выполнять.

«Надо будет брать на себя ответственность по срокам, по характеристикам, по затратам. А так проще жить на бюджетных деньгах. Но если сам «Роскосмос» не хочет, значит им надо приказать. Кто-то должен поставить задачу, установить сроки и предоставить финансы, административные ресурсы, промышленные активы, но чтобы задача была выполнена», — отметил эксперт.

Перспективу реализации проекта новой станции он не видит. Он пояснил, что экономически это необоснованный проект, который в условиях нехватки денег просто отменят. Для выделения средств «Роскосмосу» придется финансово его обосновать с перспективой, что деньги будут поступать в течении ближайших 10−20 лет. Но если этот проект не связан с международным сотрудничеством и не имеет отношения к сфере обороны, то шансы у него нулевые.

«Недавно было совещание у президента, где обсуждался проект сверхтяжелой ракеты, проект „Сфера“, проект Глонасс, проект космодрома „Восточный“. „Роскосмос“ новую станцию тоже предлагает на бюджет повесить? Давайте тогда от чего-то отказываться, потому что сверхтяжелая ракета для этой новой станции не нужна», — отметил Ионин.

Нужно двигаться дальше

Высокоширотная орбитальная станция может выполнять больше функций, чем МКС. Таким мнением с «360» поделился генеральный директор «Национальной космической компании» Максим Куликов. Он пояснил, что проект разрабатывался уже давно и при должном финансировании вполне может быть реализован.

«Такая станция может выполнять больше функций, чем МКС, быть не только научной лабораторией, но своего рода „мастерской“ для ремонта спутников», — заявил он.

МКС он назвал отличным проектом международного сотрудничества, который подошел к своему логическому завершению, Поэтому следует двигаться дальше. Но окончательную судьбу станции определят специалисты, которые ведут по ней работу.

На вопрос о новых международных космических проектах с участием России Куликов указал, что наша страна готова пойти на такой шаг, но только на условиях равного партнерства.

«Было бы более продуктивно создать мировое космическое агентство — аналог космического ЦЕРНа (ЦЕРН — Европейская организация по ядерным исследованиям, работающая с адронным коллайдером — прим.ред.), но политика часто диктует свои условия — и ничего с этим не поделать», — подытожил он.