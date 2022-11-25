Мир 25 ноября 2022, 20:45 Россия не признает Украину страной-террористом МИД: Россия не будет признавать Украину страной-террористом на примере Запада Pxhere

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Россия не собирается использовать по отношению к Украине такие ярлыки, как «террористическое государство» или «государство — спонсор терроризма». Нарушающее международное правило поведение наблюдается именно за Западом, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. Его процитировал ТАСС.

На вопрос журналистов о том, должна ли Россия дать соответствующую правовую квалификацию Украине, Сыромолотов ответил, что страна не уподобится нарушителям международного права.

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«Оценка поведения недружественных стран в категориях антитеррора во многом носила бы юридически ущербный характер, свидетельствуя о том, что мы идем на поводу у наших оппонентов, <…> следовать чужим антиправовым подходам было бы ошибочно», — отметил он.

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Замглавы МИД напомнил, что именно страны Запада и США используют подобные ярлыки «для обозначения неугодных соперников с целью признания вводимых против них односторонних принудительных мер».

Европарламент назвал Россию спонсором терроризма из-за спецоперации на Украине. Резолюцию поддержали 494 депутата.