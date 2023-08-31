Мир 31 августа 2023, 02:49 Россия не позволила Совбезу ООН продлить санкции против Мали Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию о санкциях против Мали РИА «Новости»

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Россия наложила вето на проект резолюции Франции и ОАЭ о продлении на год санкционного режима против Мали. Об этом сообщило РИА «Новости».

Остальные члены Совета безопасности ООН проголосовали «за», только Китай воздержался.

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Согласно резолюции, режим санкций, введенный против Мали в 2017 году, продлялся до 31 августа 2024 года. Кроме того, предлагалось продлить до сентября следующего года работу группы экспертов, которые следят за исполнением санкций.

Россия представила на Совбезе альтернативный проект резолюции. Согласно ему, санкционный режим продлялся до 31 августа 2024 года «на финальный срок». Группу экспертов санкционного комитета Россия предложила немедленно распустить. За данный проект проголосовала Россия, Япония выступила против, остальные страны воздержались.

По словам первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, в связи с этим санкции против Мали истекают 31 августа текущего года.

В августе стало известно, что Буркина-Фасо и Мали разместили свои боевые самолеты на территории Нигера для отражения любой агрессии против этой африканской страны.

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