Мир 19 августа 2023, 03:17 Буркина-Фасо и Мали экстренно разместили в Нигере самолеты RTN: Буркина-Фасо и Мали подготовились защищать Нигер от атак flickr

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Буркина-Фасо и Мали приняли решение разместили свои боевые самолеты на территории Нигера для отражения в случае необходимости любой агрессии. Об этом сообщил нигерский телеканал RTN.

«Эти две братские страны развернули боевые самолеты, чтобы отреагировать на любую форму агрессии против Нигера», — указали в сообщении.

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Точную дислокацию самолетов в сюжете уточнять не стали. По данным канала, офицеры генштабов трех стран провели встречу в Ниамее.

Ранее комиссар по вопросам мира и безопасности Экономического сообщества Западной Африки (ЭКОВАС) Абдель Фатау Мусах заявил, что точную дату начала военного вмешательства сил ЭКОВАС в ситуацию в Нигере определили, но ее пока не будут объявлять.

Госпереворот в Нигере произошел в конце июля, когда президентская гвардия объявила об отстранении с поста действующего главу государства Мохамеда Базума. Переходное правительство возглавил командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани. Позже ЭКОВАС выступило с требованием восстановить конституционный строй под угрозой ввода войск.