Россия не поедет на Детское Евровидение в этом году

Прием заявок в России на отбор для участия в международном песенном конкурсе Детское Евровидение в 2022 году проводить не будут. Об этом сообщили в пресс-службе Академии Игоря Крутого, которая была организатором национального отбора раньше.

«Академия Игоря Крутого сообщает об отмене приема заявок на национальный отборочный тур двадцатого международного детского конкурса песни Евровидение», — сказали ТАСС в пресс-службе.

Представители академии напомнили, что ВГТРК, Первый канал и радиодом «Останкино» вышли из Европейского вещательного союза (ЕВС) после отстранения России от участия в Евровидении.

ЕВС является организатором конкурса. Союз 25 февраля объявил о том, что Россия не примет участие в Евровидении этого года из-за ситуации на Украине. Именно представители этой страны — группа Kalush Orchestra — одержали победу на конкурсе в этом году. Однако известно, что проводить мероприятие в следующем году на Украине не будут из соображений безопасности.

Детское Евровидение пройдет в декабре 2022 года в Ереване.