Мир 14 декабря 2023, 15:46 Россия не отказывалась от Нагорного Карабаха — Путин Путин: Россию не держали в курсе планов Армении признать Карабах азербайджанским

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Армения признала, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана. Россия никогда не отказывалась от региона, подчеркнул в ходе прямой линии президент Владимир Путин.

«Не мы же отказались от Нагорного Карабаха. Это Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана», — напомнил он.

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Путин назвал такой шаг инициативным, а Россию никто особенно не информировал о том, что подобное решение готовят. Свое заявление президент назвал просто констатацией факта.

Спикер парламента Армении Ален Симонян в конце ноября отмечал, что республика полностью признала территориальную целостность Азербайджана, включая Нагорный Карабах. Вопрос он счел закрытым.

По мнению армянского премьер-министра Никола Пашиняна, на создание НКР власти Армении тратили большие ресурсы, хотя упразднение региона было неизбежным.