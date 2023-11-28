Мир 28 ноября 2023, 14:33 Армения признала Карабах территорией Азербайджана Спикер парламента Симонян: Армения полностью закрыла карабахский вопрос Unsplash

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Армения полностью признала территориальную целостность Азербайджана, в том числе и Нагорный Карабах. Об этом заявил на брифинге спикер парламента Ален Симонян, сообщило издание Armen Press.

Таким образом политик ответил на вопрос журналистов, считают ли власти карабахский вопрос закрытым, несмотря на 30 лет борьбы за регион.

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«Сегодня у Республики Армения нет такого вопроса. Республика Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, включая Нагорный Карабах», — отметил Симонян.

Он напомнил, что на протяжении последних двух лет уже восемь раз отвечал на вопрос о территориальной целостности Азербайджана. Спикер парламента заявил, что ему больше нечего добавить по этой теме.

«Я думаю, что на данном историческом этапе нам следует сосредоточиться на заключении мирного договора между Арменией и Азербайджаном и открытии всех коммуникаций в регионе», — заключил он.

Он не исключил, что стороны заключат договор в течение 15 дней, сообщил RT.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Азербайджан не подтвердил свое желание заключить с Арменией мирное соглашение. По его словам, в основе договора лежат два принципа: взаимное признание территориальной целостности двух стран и делимитация границ по Алма-Атинской декларации от 1991 года.