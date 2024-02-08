Мир 08 февраля 2024, 14:11 Россия не обсуждала с Германией национализацию дочек «Роснефти» Пресс-секретарь Песков: Россия и Германия не вели диалога по «Роснефти» Rosneft/Twitter.com/globallookpress

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«Роснефть» собственными силами решит проблему изъятия активов в Германии. Контакты на государственном уровне по этому вопросу не вели, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

«Переговоры между Москвой и Берлином не ведутся, если вы имеете ввиду государственный или правительственный уровень. У нас контактов нет», — сказал он.

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Дмитрий Песков заявил, что «Роснефть» использует весь доступный арсенал юридических средств для своей защиты. Планы ФРГ изъять активы он назвал экспроприацией чужой собственности. Пресс-секретарь предупредил Европу о серьезных экономических, юридических и имиджевых последствиях. По его мнению, конфискация подорвет устои европейских стран и снизит их инвестиционную привлекательность.

Правительство Германии решило национализировать дочерние компании «Роснефти» под внешним управлением, в том числе Rosneft Deutschland. Активы российского поставщика передали местному регулятору осенью 2022 года.