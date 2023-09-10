Мир 10 сентября 2023, 17:56 Россия не даст ООН забыть о ракетном ударе Украины по Константиновке Полянский: Россия в ООН не даст Западу забыть о ракетном ударе по Константиновке Соцсети

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Страны Запада и киевский режим пытаются стереть из медиапространства упоминания о ракетном ударе ВСУ по рынку в Константиновке, однако Россия в ООН не даст этому произойти. Об этом в своем Telegram-канале заявил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

По его словам, о таком поведении Запада Россия предупреждала еще 8 сентября, прямо заявляя, что киевский режим приносит в жертву мирное население ради побед в информационном сражении.

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«Западники и киевский режим пытаются забыть про ракетный удар по Константиновке, так же, как они „забыли“ про Краматорск, когда поняли, что Зеленский подставился. Да и про Бучу в своих выступлениях изредка напоминают только в конец „отмороженные“ англичане. Что ж, забыть об этой очередной провокации мы им здесь в Нью-Йорке не дадим», — заверил Полянский.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что украинская повальная мобилизация давно называется среди населения страны «могилизацией». По словам постпреда, большинство украинцев осознают, что угроза для них исходит не от действий России, а от преступной политики Киева.