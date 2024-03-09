Мир 09 марта 2024, 01:06 Россия не будет устранять Зеленского — Полянский Зампостпреда России при ООН Полянский: Россия не будет устранять Зеленского РИА «Новости»

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Россия не планирует устранять президента Украины Владимира Зеленского. Об этом на заседании СБ ООН по Украине заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Таким образом Полянский ответил на критику западных представителей, которые обвинили Россию в ударах по объектам в Одессе, которые якобы были нанесены в нескольких сотнях метров от кортежа Зеленского.

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«Неужели вы и правда думаете, что, если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать?» — задал риторический вопрос российский дипломат.

Также он уточнил, что в результате удара российские войска уничтожили цех по сборке морских беспилотников, производимых из британских компонентов. Эта цель, по словам российского представителя, гораздо важнее, чем мечущийся по прифронтовой зоне Зеленский, который делает селфи в городах перед тем, как их освобождает армия РФ.

«А если кто-то из вас в душе надеется избавиться таким образом от главаря киевского режима, то могу вас разочаровать: в наши планы это не входит», — заключил он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что никакого удара по кортежу Зеленского в Одессе не было.