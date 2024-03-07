07 марта 2024, 16:41
«Все очевидно». Медведев заявил, что по кортежу Зеленского в Одессе никто не бил
Зампред Совбеза Медведев исключил удар по кортежу Зеленского в Одессе
Никакого удара по кортежу президента Украины Владимира Зеленского в Одессе не было. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Вот всем все очевидно. И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что была бы цель поставлена — попали бы», — подчеркнул политик.
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Он назвал досадным, что «его величество случай» не решил судьбу украинского лидера иначе. В заключение Медведев написал на латыни фразу «нет зла без добра».
Накануне в одесском порту, где могло проходить награждение бойцов ВСУ, прогремел взрыв. Украинские журналисты допустили, что в это время в городе мог находиться Зеленский, так как очевидцы видели его кортеж.
Владимир Зеленский
Одесса
Дмитрий Медведев
Украина
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