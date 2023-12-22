22 декабря 2023, 07:25
Названы последствия отказа Украины от транзита российского газа для Европы
Focus: отказ Украины от транзита российского газа сильно ударит по Европе
Европа столкнется с перемещением производства и повышением цен для потребителей в случае отказа Украины от транзита российского газа. Об этом сообщило издание Focus.
«С 2025 года Украина намерена отказаться от транзита газа из России в Европу. Поскольку европейский рынок взаимосвязан, для немецких потребителей газ рискует превратиться в очень дорогостоящее топливо», — отметили авторы статьи.
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Профессор энергетики и экономики Мюнхенского технического университета Светлана Ионникова отметила, что также такое решение киевских властей приведет к перемещению ряда производств.
«До 10% немецкой промышленности навсегда переместят за территорию страны», — заявила она.
Экономист Мальте Кюпер также добавил, что повышение цен в одной стране ЕС приведет к их росту и в других стран сообщества.
Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов ранее сообщил, что Украина не станет продлевать соглашение по транзиту российского газа, которое рассчитано до конца 2024 года.
Германия
Газ
Украина
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