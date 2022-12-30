30 декабря 2022, 05:50
Кадыров заявил, что Ватикан «осознал свою ошибку» после критики чеченцев
Глава Чечни Кадыров согласился принять извинения от Ватикана за слова понтифика
Чечня принимает извинения Ватикана за высказывания папы римского Франциска, заявил в ходе прямой линии глава региона Рамзан Кадыров.
«Нам приятно, что они осознали свою ошибку и приносят свои извинения. Мы принимаем извинения, но говорим всем: <…> не трогайте чувств чеченцев. Мы за это несем ответственность», — отметил политик.
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В ноябре в интервью America magazine понтифик назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине». Это высказывание вызвало общественный резонанс. Посол России в Ватикане Александр Авдеев сделал представление руководству дипломатической службы Святого престола.
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В декабре МИД России сообщил об извинениях из Ватикана. В Москве добавили, что теперь инцидент исчерпан. Глава Бурятии Алексей Цыденов положительно отнесся к решению Ватикана признать свою ошибку.
На Украине находятся бойцы спецназа «Ахмат» и другие чеченские подразделения. Ранее Кадыров объявил о второй фазе операции «Возмездие» в зоне СВО.
Рамзан Кадыров
Папа римский
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