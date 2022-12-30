Мир 30 декабря 2022, 05:50 Кадыров заявил, что Ватикан «осознал свою ошибку» после критики чеченцев Глава Чечни Кадыров согласился принять извинения от Ватикана за слова понтифика

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Чечня принимает извинения Ватикана за высказывания папы римского Франциска, заявил в ходе прямой линии глава региона Рамзан Кадыров.

«Нам приятно, что они осознали свою ошибку и приносят свои извинения. Мы принимаем извинения, но говорим всем: <…> не трогайте чувств чеченцев. Мы за это несем ответственность», — отметил политик.

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В ноябре в интервью America magazine понтифик назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине». Это высказывание вызвало общественный резонанс. Посол России в Ватикане Александр Авдеев сделал представление руководству дипломатической службы Святого престола.

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В декабре МИД России сообщил об извинениях из Ватикана. В Москве добавили, что теперь инцидент исчерпан. Глава Бурятии Алексей Цыденов положительно отнесся к решению Ватикана признать свою ошибку.

На Украине находятся бойцы спецназа «Ахмат» и другие чеченские подразделения. Ранее Кадыров объявил о второй фазе операции «Возмездие» в зоне СВО.