Россия направила в Молдавию гуманитарную помощь

Россия отправила в Молдавию гуманитарную помощь. А также 10 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в Молдавии Олега Васнецова.

«Гуманитарная помощь из РФ прибыла чартерным рейсом из Москвы», — сказал Васнецов.

Отмечается, что на этом же самолете прилетела часть граждан Молдавии. Они не смогли сами вернуться на родину из-за введенной в республике ЧС.

Обратными рейсами воздушные судна доставят граждан России, которые не смогли выехать из республики. По словам пресс-секретаря посольства РФ, будет вывезено более тысячи россиян.

Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил власти России за предоставленную республике помощь.

«Этим же бортом в нашу страну привезен очень важный груз: 10 тысяч тестов для лабораторной диагностики коронавируса нового типа. Эти тесты позволяют получить результат в течение двух-четырех часов и уже хорошо зарекомендовали себя в России и других странах», — написал он в своем Facebook.

Ранее Россия отправила на помощь Италии в борьбе с коронавирусом 14 самолетов. На бортах, помимо медицинских принадлежностей, были военные вирусологи. На технике надпись — «Из России с любовью».