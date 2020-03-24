Россия отправила на помощь Италии в борьбе с коронавирусом 14 самолетов. На бортах, помимо медицинских принадлежностей, были военные вирусологи. На технике — надпись «Из России с любовью». Как такой жест восприняли обычные итальянцы?

«Спасибо» по-итальянски

Житель одного из городков в Пьемонте продемонстрировал свою благодарность Москве за помощь необычным способом. Фредерико Кане выложил видео, на котором меняет флаг Евросоюза, отказавшегося выручать Италию, на российский триколор.

«Мы думаем так: друзья познаются в беде. Спасибо президенту Путину, спасибо России» — написал итальянец под роликом.

Всего за несколько часов видео набрало более 30 тысяч репостов.

Многие другие жители Италии также поблагодарили Россию за помощь и поддержку. Итальянский журналист Джульетто Кьеза рассказал «360», что новости о российской помощи показывали по всем каналам. Реакция общественности была положительной.

Мы сейчас находимся в очень тяжелом положении. Получить помощь от условного врага особенно приятно. Конечно, я не считаю Россию врагом, но, учитывая политическую ситуацию… Думаю, понимаете, что имею в виду Джульетто Кьеза журналист.

«Первый раз слышу»

Но не все итальянцы были осведомлены о российских вирусологах в своей стране. «Проблема в том, что СМИ не очень много говорят о помощи России. Они больше говорят о Китае. И проблема в том, что помощь от Китая не является помощью. Мы за это заплатили», — объяснил «360» Фабрицио Берто из Турина.

Он отметил, что сейчас итальянцы больше обеспокоены собственным здоровьем, чем чьей-то помощью. Однако у простых жителей растет недовольство Евросоюзом, который игнорирует происходящее в Италии.

Люди настроены против Евросоюза. Думаю, именно в связи с этим не хотят особо выставлять Россию в положительном свете. Разумеется, мы рады российской помощи Фабрицио Берто житель Турина.

Жительница Рима Ида и вовсе не знала про российских военных в Италии. «Честно говоря, первый раз слышу про все это. Откуда вообще это видео с флагами появилось?» — заявила собеседница «360».

По ее словам, ни один из ее знакомых ничего не знает ни о том, что Россия отправила помощь в Италию, ни о видео с заменой флагов.

«Честно говоря, про российскую помощь Италии узнала от русских в Instagram. Мой знакомый итальянец тоже не был в курсе. Сказал, что узнал об этом от меня», — рассказала Ида.

Джульетто Кьеза уверен, что молодежь могла не слышать о предоставленной помощи, потому что не смотрит телевизор и не слушает радио, на замену которым пришел интернет. А в Сети о российских самолетах действительно информации может не быть.

21 марта во время телефонного разговора с итальянским премьер-министром Владимир Путин подтвердил готовность оперативно помочь Риму в борьбе с COVID-19. Причина того, что Италии уделяется повышенное внимание, в том, что эта страна занимает первое место в Европе по распространению вируса и опережает Китай по числу жертв. Всего в европейском государстве 64 тысячи случаев заражения.