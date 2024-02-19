Мир 19 февраля 2024, 02:49 Экс-разведчик рассказал о планах Запада по урегулированию конфликта на Украине Риттер: Запад стремится урегулировать конфликт переговорами, но Украина против Pixabay

Читать 360tv в

Западные страны хотят начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине, но не могут разработать адекватную формулу, так как киевские власти этому сопротивляются. Об этом в эфире YouTube-канала Danny Haiphong заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Запад в отчаянии пытается урегулировать конфликт путем переговоров, но они не могут разработать формулу. Украина этому препятствует», — отметил американец.

Реклама

Риттер пояснил, что практически невозможно рассмотреть вопрос о переговорах без участия Украины. Военный считает, что Киев занимает абсурдную позицию по возвращению к границам 1991 года. Это нереализуемый сценарий, так как у Украины нет армии, способной решить эту задачу. Риттер напомнил, что Россия открыта для переговоров, вот только у Запада нет для этого «реалистичной позиции».

Запад пытается предотвратить развал украинской армии, в этом состоит план, написали в газете Politico. Издание ссылается на информацию от американских законодателей и иностранных чиновников.