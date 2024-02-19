19 февраля 2024, 02:49
Экс-разведчик рассказал о планах Запада по урегулированию конфликта на Украине
Риттер: Запад стремится урегулировать конфликт переговорами, но Украина против
Западные страны хотят начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине, но не могут разработать адекватную формулу, так как киевские власти этому сопротивляются. Об этом в эфире YouTube-канала Danny Haiphong заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Запад в отчаянии пытается урегулировать конфликт путем переговоров, но они не могут разработать формулу. Украина этому препятствует», — отметил американец.
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Риттер пояснил, что практически невозможно рассмотреть вопрос о переговорах без участия Украины. Военный считает, что Киев занимает абсурдную позицию по возвращению к границам 1991 года. Это нереализуемый сценарий, так как у Украины нет армии, способной решить эту задачу. Риттер напомнил, что Россия открыта для переговоров, вот только у Запада нет для этого «реалистичной позиции».
Запад пытается предотвратить развал украинской армии, в этом состоит план, написали в газете Politico. Издание ссылается на информацию от американских законодателей и иностранных чиновников.
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