23 декабря 2022, 02:56
США порождают поставками оружия на Украину «кровавую трагедию», заявили в КНДР
МИД КНДР указал на преступный характер поставок США оружия на Украину
Поставки американских вооружений украинским военным являются преступными. Заявление представителя МИД КНДР привело Центральное телеграфное агентство Кореи.
«США таким образом „породили кровавую трагедию“ на Украине», — отмечено в заявлении.
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По его мнению, международное сообщество должно фокусироваться на преступных действиях США, а не прислушиваться к беспочвенной «версии об оружейных сделках» между КНДР и РФ.
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Соединенные Штаты массово отправляют на Украину различные «виды смертоносных вооружений и порождают кровавую трагедию и разрушение в этой стране», отметил представитель МИД КНДР.
Президент США Джо Байден встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским в среду, 21 декабря, в Вашингтоне. Во время переговоров глава Белого дома заявил о передаче украинским властям нового вооружения на сумму более одного миллиарда долларов. В пакет также включили ракетную батарею системы противовоздушной обороны Patriot.
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что на рассмотрении Конгресса находится документ, предусматривающий передачу Киеву 45 миллиардов долларов.
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