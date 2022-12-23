Мир 23 декабря 2022, 02:56 США порождают поставками оружия на Украину «кровавую трагедию», заявили в КНДР МИД КНДР указал на преступный характер поставок США оружия на Украину РИА «Новости»

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Поставки американских вооружений украинским военным являются преступными. Заявление представителя МИД КНДР привело Центральное телеграфное агентство Кореи.

«США таким образом „породили кровавую трагедию“ на Украине», — отмечено в заявлении.

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По его мнению, международное сообщество должно фокусироваться на преступных действиях США, а не прислушиваться к беспочвенной «версии об оружейных сделках» между КНДР и РФ.

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Соединенные Штаты массово отправляют на Украину различные «виды смертоносных вооружений и порождают кровавую трагедию и разрушение в этой стране», отметил представитель МИД КНДР.

Президент США Джо Байден встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским в среду, 21 декабря, в Вашингтоне. Во время переговоров глава Белого дома заявил о передаче украинским властям нового вооружения на сумму более одного миллиарда долларов. В пакет также включили ракетную батарею системы противовоздушной обороны Patriot.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что на рассмотрении Конгресса находится документ, предусматривающий передачу Киеву 45 миллиардов долларов.