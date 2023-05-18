Мир 18 мая 2023, 12:04 Лукашенко объяснил, зачем на самом деле Украина выдвинула предварительные условия переговоров с Россией Президент Лукашенко: предварительные условия Украины призваны не допустить переговоры Flickr

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Киевский режим выдвинул предварительные условия для переговоров с Россией, чтобы не допустить их проведения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл его тактику на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, сообщило БелТА.

«Всякие предварительные условия, которые сегодня Украина выдвигает, — уже абсолютно понятно — это с целью не допустить никаких переговоров», — сказал он.

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По его мнению, стороны должны обсуждать условия в процессе переговоров, а не заблаговременно. Он призвал стороны встретиться в формате уважительного и равноправного диалога, чтобы остановить конфликт.

Александр Лукашенко напомнил о переговорах в начале конфликта, которые начались в Белоруссии, а потом переместились в Турцию. Россия, по его словам, пошла навстречу и подготовила проект соглашения на невыгодных для себя условиях, но Украина отвергла его и свернула процесс мирного урегулирования. Белорусский лидер призвал разработать новый документ.

Он также прокомментировал заявления киевского режима о готовящемся контрнаступлении и назвал их дезинформацией, потому что в таком случае украинской армии придется биться с российской в соотношении один к пяти по числу техники и солдат.