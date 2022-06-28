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    28 июня 2022, 16:13

    Россия мешает Западу сделать мир своей колонией

    Политолог Журавлев заявил, что Калининград не светит ни Польше, ни Прибалтике

    Андрей Васильев, Оксана Кириллова

    Бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис накануне заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область — «первый шаг Европы и НАТО по отсечению Калининграда, бывшей столицы Восточной Пруссии, от России». Весной о притязаниях на Калининград заявляли и в Польше. Политолог, гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал «360», с чем связаны такие радикальные заявления.

    Россия мешает Западу сделать мир своей колонией

    Далее — прямая речь.

    Чем меньше реальных возможностей, тем радикальнее позиция, потому что терять все равно нечего. Польша нас сильно не любит и очень хочет Калининград, но она существует в другой реальности. Ей нужно соотноситься с соседями — не только Прибалтикой, но и с венграми, чехами, словаками. Поэтому хотеть хочет, но старается лишний раз об этом не вспоминать. Украину она уже медленно жует и дожует, а Калининград — хоть бы чуть позже.

    Прибалты — искренние ребята, им терять нечего, они все равно никакого влияния на политический процесс не имеют. Они честно сказали: хотим Калининград. Правда, забыли, что им его никто не отдаст. Даже если бы вдруг Европа, вопреки всем договоренностям, попыталась забрать Калининград, она все равно не отдала бы его прибалтам — он просто вошел бы в состав Польши. Восточная Пруссия вся была бы в Польше. Она когда-то там в Средневековье была вассальным княжеством Польши, и поляки никак забыть этого не могут.

    Балтийским странам ничего не светит, но мечтать хочется. Тем более, что в Латвии социально-экономическая ситуация, мягко говоря, очень сложная. Нужно своему народу сказать: еще немного, и мы будем великой державой. Но там все будут решать поляки и американцы.

    Наполеон тоже все уже поделил и даже до Москвы дошел, вот Россия его не пустила. И Гитлер. Он нас не понимают. Иногда боятся, а когда перестают, у них полная фантастика идет. Мечтания всегда есть, но Россия всегда мешает. Россия мешает Западу сделать весь мир своей колонией, причем просто фактом своего существования. Мы есть — и все расчеты им тут же ломаем.

    У них дикарская позиция: люди, мир — это только они. И они в это искренне верят. А одни «недоделанные» стали великой ядерной державой, полетели в космос и вообще не желают подчиняться. Они нас в 90-е годы лаской уговаривали, потом стали давить, а мы все равно не хотим играть по правилам. Они такие обиженные и думают: если Россия не разваливается, она враг, ее надо развалить.