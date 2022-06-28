Россия мешает Западу сделать мир своей колонией

Бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис накануне заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область — «первый шаг Европы и НАТО по отсечению Калининграда, бывшей столицы Восточной Пруссии, от России». Весной о притязаниях на Калининград заявляли и в Польше. Политолог, гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал «360», с чем связаны такие радикальные заявления.

Далее — прямая речь.

Чем меньше реальных возможностей, тем радикальнее позиция, потому что терять все равно нечего. Польша нас сильно не любит и очень хочет Калининград, но она существует в другой реальности. Ей нужно соотноситься с соседями — не только Прибалтикой, но и с венграми, чехами, словаками. Поэтому хотеть хочет, но старается лишний раз об этом не вспоминать. Украину она уже медленно жует и дожует, а Калининград — хоть бы чуть позже.

Прибалты — искренние ребята, им терять нечего, они все равно никакого влияния на политический процесс не имеют. Они честно сказали: хотим Калининград. Правда, забыли, что им его никто не отдаст. Даже если бы вдруг Европа, вопреки всем договоренностям, попыталась забрать Калининград, она все равно не отдала бы его прибалтам — он просто вошел бы в состав Польши. Восточная Пруссия вся была бы в Польше. Она когда-то там в Средневековье была вассальным княжеством Польши, и поляки никак забыть этого не могут.

Балтийским странам ничего не светит, но мечтать хочется. Тем более, что в Латвии социально-экономическая ситуация, мягко говоря, очень сложная. Нужно своему народу сказать: еще немного, и мы будем великой державой. Но там все будут решать поляки и американцы.

Наполеон тоже все уже поделил и даже до Москвы дошел, вот Россия его не пустила. И Гитлер. Он нас не понимают. Иногда боятся, а когда перестают, у них полная фантастика идет. Мечтания всегда есть, но Россия всегда мешает. Россия мешает Западу сделать весь мир своей колонией, причем просто фактом своего существования. Мы есть — и все расчеты им тут же ломаем.

У них дикарская позиция: люди, мир — это только они. И они в это искренне верят. А одни «недоделанные» стали великой ядерной державой, полетели в космос и вообще не желают подчиняться. Они нас в 90-е годы лаской уговаривали, потом стали давить, а мы все равно не хотим играть по правилам. Они такие обиженные и думают: если Россия не разваливается, она враг, ее надо развалить.