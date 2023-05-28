Мир 28 мая 2023, 19:51 Россия лишила Украину ударных беспилотников Bayraktar TB2 Business Insider: ВСУ практически лишились ударных беспилотников Bayraktar TB2 Википедия

Читать 360tv в

ВСУ полностью лишились ударных беспилотников Bayraktar TB2, сообщил Business Insider. По данным издания, Россия ликвидировала все БПЛА этого типа, состоявшие на вооружении украинских военных.

По словам аналитика Сэмюэля Бендетта, Bayraktar TB2 может эффективно работать при условии, что у второй стороны конфликта нет средств радиоэлектронной борьбы и сложной системы противовоздушной обороны.

Реклама

Но все эти средства есть в распоряжении российской армии, и военные начали активно применять свои системы РЭБ, быстро сбив много украинских беспилотников.

Ранее на Украине заявляли, что с февраля прошлого года получили 50 беспилотников Bayraktar TB2, но к концу 2022-го эти БПЛА практически исчезли с театра боевых действий.

Уцелевшие дроны турецкого производства украинские военные применяют теперь для наблюдения и разведывательных полетов, но в реальных сражениях больше не используют, подчеркнул Бендетт.