Мир 27 мая 2023, 13:21 МИД России раскритиковал поставки Турцией оружия на Украину МИД России: поставки Турцией вооружений Киеву противоречат намерениям о прекращении огня Википедия

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Поставки Турцией вооружений и техники для ВСУ противоречат намерениям политиков республики обеспечить прекращение огня и не сочетаются с ролью посредника. Такое заявление РИА «Новости» сделал директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

«Разумеется, поставки вооружений и военной техники киевскому режиму <…> никак не сочетаются с ролью посредника», — сказал дипломат.

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Он напомнил, что Турция не раз выступала с инициативой о скорейшем прекращении огня на Украине и возобновлении переговорного процесса.

В числе вооружений, которая Турция передала Украине, — ударные беспилотники Bayraktar ТB-2 и 50 бывших в эксплуатации бронемашин Kirpi.

Ранее заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко в интервью «360» отметил, что Турция поставляет ВСУ старые снаряды для экономии на переработке. Так он прокомментировал начало передачи киевскому режиму кассетных боеприпасов времен холодной войны.