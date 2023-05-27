27 мая 2023, 13:21
МИД России раскритиковал поставки Турцией оружия на Украину
МИД России: поставки Турцией вооружений Киеву противоречат намерениям о прекращении огня
Поставки Турцией вооружений и техники для ВСУ противоречат намерениям политиков республики обеспечить прекращение огня и не сочетаются с ролью посредника. Такое заявление РИА «Новости» сделал директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
«Разумеется, поставки вооружений и военной техники киевскому режиму <…> никак не сочетаются с ролью посредника», — сказал дипломат.
Реклама
Он напомнил, что Турция не раз выступала с инициативой о скорейшем прекращении огня на Украине и возобновлении переговорного процесса.
В числе вооружений, которая Турция передала Украине, — ударные беспилотники Bayraktar ТB-2 и 50 бывших в эксплуатации бронемашин Kirpi.
Ранее заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко в интервью «360» отметил, что Турция поставляет ВСУ старые снаряды для экономии на переработке. Так он прокомментировал начало передачи киевскому режиму кассетных боеприпасов времен холодной войны.
Турция
Международные отношения
ВСУ
Россия
Оружие
Украина
Реклама
Реклама