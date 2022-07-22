Поездка президента России Владимира Путина в Тегеран положила начало новому антизападному альянсу. В него вошли Россия, Иран и Турция, заявил в статье для Daily Mail директор Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд.

Владимир Путин посетил саммит стран-гарантов астанинского процесса по Сирии. Он провел трехсторонние переговоры с Реджепом Эрдоганом и Ибрахимом Раиси.

Саммит — это демонстрация вновь возникающего антизападного, антидемократического альянса, простирающегося от окраин Восточной Европы до Южно-Китайского моря с Россией в его центре Марк Алмонд. аналитик

Он назвал перспективу создания такого союза в условиях новой холодной войны пугающей. Марк Алмонд отметил, что США долгое время были для Ирана «великим сатаной», а Великобритания — «маленьким сатаной». Связь между Россией и Ираном нарастает, страны развивают сотрудничество в области военных технологий, газовой и нефтяной промышленности.

Турция переориентировалась с запада на восток, отметил он. По мнению аналитика, страна стала под руководством Реджепа Эрдогана более автократичной. В составе НАТО она «играет роль троянского коня, стремящегося обменять обрывки сотрудничества с Западом, чтобы заключить более выгодную сделку с Россией».