Мир 28 апреля 2023, 21:44 Россия и Турция разработают платежную туристическую карту Hürriyet: Россия и Турция работают над новой платежной системой для туристов РИА «Новости»

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Россия и Турция приступили к разработке новой платежной системы, которой смогут пользоваться туристы. Она будет называться Rebit kart, сообщила газета Hürriyet.

Информация о новой платежной системе появилась после переговоров главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным.

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Российские туристы, указали в материале, смогут легко воспользоваться новыми картами в республике с помощью приложения на своих мобильных устройствах.

Банки Турции приостановили обслуживание карт «Мир» в сентябре прошлого года после заявления Минфина США о намерении вводить санкции за поддержку попыток России расширить использование своей платежной системы за рубежом. В ответ Эрдоган поручил проработать альтернативы использованию системы «Мир».

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» начал выполнять прямые рейсы из Сочи в Турцию. Самолеты будут летать в Стамбул, Анталью, Бодрум и Даламан.