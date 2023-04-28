Путешествия 28 апреля 2023, 19:56 Прямые авиарейсы запустили из Сочи в города Турции «Аэрофлот» открыл прямые рейсы между Сочи и Турцией РИА «Новости»

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Авиакомпания «Аэрофлот» с 28 апреля начала выполнять прямые регулярные рейсы из Сочи в четыре города Турции. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Аэрофлот» приступил к выполнению прямых регулярных рейсов из Сочи в Стамбул, Анталью, Бодрум и Даламан», — указали в компании.

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Полеты осуществляют на воздушных судах семейства Airbus A320. По данным компании, с запуском новых рейсов повысится доступность перелетов в Турцию для россиян.

«Аэрофлот» запустил и регулярные прямые рейсы между Сочи и Ереваном. В летнем сезоне россияне смогут воспользоваться прямыми перелетами в столицу Армении из Москвы, Сочи и Екатеринбурга.

Авиабилеты по России с вылетами в апреле–октябре выросли в цене на 5-10%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщали «Известия» со ссылкой на данные трех неназванных авиакомпаний, средняя стоимость билетов варьируется от 7400 до 7500 рублей в одну сторону. А вот билеты на самолет за границу с вылетами апрель–октябрь наоборот подешевели.