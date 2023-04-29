Мир 29 апреля 2023, 21:25 Россия и Турция летом увеличат объем авиаперевозок Минтранс: Россия и Турция договорились увеличить число авиарейсов до 1,3 тысячи в неделю РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия и Турция заключили соглашение об увеличении объема воздушных перевозок между странами в нынешнем летнем сезоне. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Министерства транспорта.

«В целях реализации договоренностей российские авиационные власти подтвердили заявки турецких авиакомпаний на выполнение дополнительных полетов в Россию с суммарной частотой 49 рейсов в неделю», — говорится в релизе.

Реклама

Теперь российские авиаперевозчики намерены выполнять по 62 маршрутам более 720 рейсов в неделю.

Турецкие перевозчики согласовали заявки на выполнение полетов между странами по 37 маршрутам с частотой 629 рейсов. Таким образом, число полетов российских перевозчиков в Турцию увеличится в полтора раза по сравнению с 2022 годом.

С 28 апреля «Аэрофлот» запустил прямые регулярные рейсы из Сочи в четыре турецких города. Перелеты начали выполнять в Стамбул, Анталью, Бодрум и Даламан.

Ранее газета Hürriyet сообщила, что Россия и Турция начали разрабатывать новую платежную систему, которой смогут пользоваться туристы.