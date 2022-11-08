Мир 08 ноября 2022, 22:53 Россия и США запланировали провести встречу по СНВ-3 в ближайшие недели — СМИ Bloomberg: Россия и США запланировали провести встречу по СНВ-3 в ближайшие недели РИА «Новости»

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Россия и США могут в ближайшие недели провести переговоры по вопросу возобновления проверок в рамках Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). О такой возможности написало агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники.

«Россия и США планируют встретиться в ближайшие недели, чтобы обсудить возобновление инспекций объектов атомного оружия в соответствии с новым договором СНВ, что является небольшим шагом к возобновлению переговоров по контролю над вооружениями», — написали авторы статьи.

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По словам представителя Госдепа США, сейчас заседание Двусторонней консультативной комиссии находится в разработке. При этом он не стал говорить, когда и где пройдет встреча, но отметил, что в Женеве ее точно организовывать не будут.

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Еще два собеседника агентства назвали Каир наиболее вероятным местом проведения переговоров. Они пояснили, что Швейцарию не рассматривают, так как она присоединилась к антироссийским санкциям.

В середине октября помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт сообщила, что американские власти готовы начать переговоры по договору на замену СНВ-3.