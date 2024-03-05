Мир 05 марта 2024, 17:17 Россия и Китай запланировали отправку ядерной установки на Луну в 2030-х Борисов: РФ и Китай хотят отправить ядерную установку на Луну в 2033–2035 годах Unsplash

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Роскосмос планирует совместную с китайскими коллегами отправку ядерной энергетической установки на Луну в 2033–2035 годах. Об этом рассказал гендиректор корпорации Юрий Борисов.

«Сегодня серьезно рассматриваем проект — где-то на рубеже 2033–2035 годов доставку и монтаж на лунной поверхности вместе с нашими китайскими коллегами энергетической установки», — процитировало его РИА «Новости».

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Заявление прозвучало на марафоне «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Борисов добавил, что из соображений радиационной безопасности миссию собираются провести в автоматическом режиме. Необходимые для создания такой установки технологические задачи уже почти удалось решить.

Глава Роскосмоса пояснил, что работу аппаратуры станции на Луне можно будет обеспечить лишь за счет ядерной энергетики, поскольку традиционные для космонавтики солнечные батареи не подойдут. Дело в том, что лунные сутки длятся 27 земных, половину этого времени свет солнца не падает на поверхность Луны.

Россия и Китай также планируют вместе построить Международную научную лунную станцию.