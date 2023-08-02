Мир 02 августа 2023, 08:21 Россия и Китай возобновили безвизовый обмен группами туристов Минэкономразвития: между Россией и Китаем возобновился безвизовый режим pxhere.com

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Между Россией и Китаем возобновили безвизовый режим для поездок групп туристов с 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

«Такой режим будет действовать как для российской, так и для китайской стороны», — отметили в министерстве.

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Теперь отправиться в соседнюю страну по безвизу смогут туристические группы от пяти человек. Они должны будут путешествовать по одному маршруту и программе.

В ведомстве указали, что российская сторона получила от КНР подтверждение о готовности принимать у себя туристов РФ и направлять ей своих граждан. В этой связи в июле 2023 года прошел обмен списками туроператоров, имеющих право отправлять и принимать туристов безвизовых групп.

В Минэкономразвития подчеркнули, что в скором времени механизм заработает только в одностороннем порядке, и по в обновленном режиме смогут поехать группы из России в Китай. В другую же сторону такие путешествия начнутся чуть позже.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) указали, что КНР запланировал отправку «тестовой группы» в РФ 10 августа. При этом первую группу китайских туристов российская сторона встретит уже «через несколько дней».

Граждане граждане 55 стран с 1 августа смогут посещать Россию по единой электронной визе. Среди них государства Европы, Сингапур, Саудовская Аравия, Малайзия, Кувейт, Иран, Бахрейн, Филиппины, Индонезия, Индия, КНДР, Китай, Турция и Япония