Общество 31 июля 2023, 18:38 Россия расширила список стран, гражданам которых доступна электронная виза Граждане Мьянмы, Вьетнама и Камбоджи смогут въехать в Россию по единой электронной визе РИА «Новости»

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Граждане Мьянмы, Камбоджи и Вьетнама с 1 августа смогут посетить Россию по единой электронной визе. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Жители Мьянмы, Камбоджи и Вьетнама смогут въехать в Россию по единой электронной визе с 1 августа. Распоряжение подписал председатель кабинета министров Михаил Мишустин», — указали в сообщении.

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Получить новый вид разрешения на въезд смогут граждане 55 стран. Среди них государства Европы, Сингапур, Саудовская Аравия, Малайзия, Кувейт, Иран, Бахрейн, Филиппины, Индонезия, Индия, КНДР, Китай, Турция и Япония, уточнил RT.

Единая электронная виза позволяет однократный въезд в Россию с деловым или гостевым визитом, в качестве туриста, а также для участия в спортивных, экономических, общественно-политических, культурных и научных мероприятиях.

Ее срок действия составит 60 суток со дня получения, разрешенное время пребывания в России — не более 16 суток после пересечения границы.