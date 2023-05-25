Мир 25 мая 2023, 18:33 Россия и Китай расширят сотрудничество в области атомной энергетики Росатом: Россия и КНР подготовят план сотрудничества по реакторам нового поколения РИА «Новости»

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На заседании российско-китайской подкомиссии по атомной энергетике в июле стороны обсудят сотрудничество в проектах, связанных с четвертым поколением атомных реакторов. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на Невском международном экологическом конгрессе.

«Мы договорились об очередном заседании нашей подкомиссии по атомной энергетике», — сказал Алексей Лихачев.

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Он отметил, что заседание пройдет в России, не уточнив город, в котором состоится встреча.

По словам Лихачева, стороны подробно наметили обсудить весь план работ, связанный с расширением сотрудничества. В частности, речь пойдет о реализации проектов, связанных с атомными реакторами нового, четвертого поколения. Не останется без внимания и двухкомпонентная атомная энергетика.

В марте во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву состоялось подписание стратегической программы развития взаимодействия в сфере атомных технологий до 2030 года.