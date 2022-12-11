Мир 11 декабря 2022, 21:36 США заявили о намерениях России продолжать СВО на Украине Представитель Пентагона Кирби: Россия намерена продолжить спецоперацию на Украине РИА «Новости»

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Администрация Белого дома считает, что Россия будет продолжать специальную военную операцию на Украине. Об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил в интервью телеканалу ABC.

По его мнению, принимаемые президентом России Владимиром Путиным решения в полной мере раскрывают его дальнейшие намерения по поводу спецоперации.

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«То, что мы видим на месте событий, — это человек, который намерен продолжить боевые действия против Украины», — подчеркнул представитель Пентагона.

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Он также отметил, что Соединенные Штаты не поощряют проведение Украиной операций внутри российских территорий. По словам Кирби, Белый дом не заинтересован в эскалации конфликта на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина первой нанесла удары по Крымскому мосту и атомной электростанции Курска. Поэтому последовал ответ в виде атаки на свою энергосистему. Глава государства напомнил, что сейчас любое движение России во всем мире воспринимается неадекватно.