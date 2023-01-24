Армия 24 января 2023, 06:55 Российские дроны «Орлан-10» научили находить ВСУ по сигналу мобильного телефона Минобороны: дроны вычисляют иностранных наемников в зоне СВО по сотовым телефонам

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Вооруженные силы России используют для разведки в зоне проведения спецоперации беспилотники «Орлан-10». Эти аппараты помогают находить группы бойцов по сигналу сотовой связи, определять страну их оператора, делать СМС-рассылку и передавать информацию в центр управления, рассказал Минобороны командир отделения с позывным Старый.

Дроны запускают в заданном районе, ищут абонентов сотовой связи, определяют их местоположение, принадлежность к той или иной стране и рассылают СМС. Обычно, по словам командира, дроны находят группы предполагаемых бойцов, передают информацию в центр управления, а там решают, что делать дальше — ударить или продолжить разведку.

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Минобороны уточнило, что многофункциональные беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» применяют подразделения Западного военного округа. Они вылетают в условиях помех радиоэлектронной борьбы, чтобы провести разведку и уточнить точность попадания снарядов. Для этого дроны снабдили оптическими приборами и тепловизором.

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