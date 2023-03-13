13 марта 2023, 21:07
Россия и Иран достигли рекордных значений в товарообороте
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре указали на достижение рекордных показателей товарооборота, несмотря на санкции в отношении двух стран. Об этом сообщили на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Стороны отметили укрепление позитивной динамики развития российско-иранского сотрудничества. Выражено удовлетворение достигнутыми рекордными показателями товарооборота, несмотря на нелегитимные односторонние санкции против наших стран», — заявили в министерстве.
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Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян также обсудили тесную координацию в преддверии очной встречи. Визит главы МИД Ирана в Россию запланирован на март.
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«Главы внешнеполитических ведомств провели доверительный обмен мнениями по актуальным региональным и международным темам», — уточнили в сообщении.
Ранее власти Ирана подписали соглашение о закупке российских истребителей Су-35. По данным государственного агентства IRNA, Договор заключили после истечения срока действия оружейного эмбарго ООН, которое запрещало Ирану покупать вооружение.
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Иран
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