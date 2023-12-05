Мир 05 декабря 2023, 17:58 Россия и Иран договорились о противодействии санкциям Россия и Иран подписали декларацию о противодействии односторонним санкциям РИА «Новости»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега Хосейн Амир Абдоллахиян подписали декларацию о противодействии односторонним санкциям. Церемония состоялась в Москве, ее транслировал МИД России.

По словам российского дипломата, документ предусматривает смягчение и компенсацию негативных последствий «принудительных мер». Лавров назвал эту декларацию важным шагом для усиления координации по преодолению незаконных ограничений со стороны США и их союзников.

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Глава МИД России также поздравил Абдоллахияна с получением Ираном приглашения в БРИКС и с членством в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он подчеркнул, что Россия содействовала принятию положительного решения по заявкам Ирана.

Лавров напомнил, что Россия и Иран активно развивают отношения, в том числе в энергетической и транспортной сферах. Он напомнил о важности расширения потенциала транспортного коридора «Север — Юг».

Президент Ирана Эбрахим Раиси в четверг, 7 декабря, отправится с визитом в Москву. Он проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.