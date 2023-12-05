Мир 05 декабря 2023, 11:37 Президент Ирана посетит Москву и встретится с Путиным Путин проведет переговоры с президентом Ирана Раиси в Москве 7 декабря РИА «Новости»

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Президент Ирана Эбрахим Раиси прибудет в Москву. Российский лидер Владимир Путин проведет с ним двусторонние переговоры. Об этом сообщило иранское государственное агентство Tasnim.

«Президент Ирана отправится в Москву по официальному приглашению президента России Путина во главе высокопоставленной делегации государственных лиц и представителей торгово-экономических кругов Ирана», — указали журналисты.

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Раиси приедет в столицу с рабочим визитом в четверг, 7 декабря. В двустороннем формате он поведет переговоры с Путиным. Лидеры двух стран обсудят торгово-экономические, политические и другие моменты сотрудничества России и Ирана. Также президенты затронут тему конфликта Израиля и Палестины.

Российского лидера позовут на саммит G20, который состоится в 2024 году. Президент Бразилии Лула да Силва сообщил, что передаст Путину приглашение, невзирая на ордер Международного уголовного суда.