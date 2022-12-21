Мир 21 декабря 2022, 07:33 Россия и Индия перейдут на расчеты в нацвалюте Дипломат Кабулов: Россия и Индия уходят от евро и доллара во взаимной торговле Unsplash

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Постепенно Россия и Индия откажутся от евро и доллара в расчетах при взаимной торговле. Переход уже начали, рассказал РИА «Новости» директор второго департамента МИД Замир Кабулов.

«Мы принципиально уходим от доллара и евро, надо переходить на национальные валюты», — сказал он.

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Дипломат предупредил, что переход на местные валюты пока не завершили. Для этого нужно, в первую очередь, устранить дисбаланс — пока Индия покупает у России примерно в пять раз больше, чем продает. Над этим, по словам Замира Кабулова, уже работают, стороны ищут компромисс.

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В этом году Индия стала крупным экспортером российской нефти. В октябре поставки достигли 946 тысяч баррелей в день, в декабре превысили 1,3 миллиона баррелей. Агентство Reuters заявило, что «черное золото» продают с большой скидкой, иногда ниже себестоимости — с учетом фрахта на 30 долларов за баррель дешевле.